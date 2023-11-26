​Карпин и Юран выбрали составы на матч «Ростов» - «Пари НН»

Программу 16-го тура Российской премьер-лиги будет закрывать матч между «Ростовом» и «Пари НН».

Наставник «Ростова» Валерий Карпин включил в стартовый состав таких игроков: Медведев, Осипенко, Лангович, Вахания, Мелёхин, Ионов, Байрамян, Миронов, Уткин, Глебов, Комличенко.

Рулевой «Пари НН» Сергей Юран, в свою очередь, доверил место на поле следующим футболистам: Нигматуллин, Стоцкий, Тихий, Каккоев, Гоцук, Александров, Калинский, Карапузов, Майга, Кутателадзе, Боселли.

Матч «Ростов» - «Пари НН» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на страницах LiveResult.