Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о новом поколении российских тренеров.

«Нам, безусловно, нужны тренеры, новое поколение специалистов. Надо понимать, что это всё равно разные профессии, не каждому выдающемуся игроку удаётся стать таким же выдающимся тренером. Безусловно, это те люди, которые могут дать что-то молодёжи и чему-то научить. Насколько их уровень игры как футболиста сопоставим с талантом как тренера - это покажет время. Я думаю, что с опытом они будут становиться мудрее, и во многом от этого будет зависеть, куда они дойдут. Это от них уже будет зависеть», — сказал Гаджиев.