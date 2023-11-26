Футболист «Сочи» Медведев: «В первом тайме матча против «Зенита» мы играли достойно»

Защитник «Сочи» Юрий Медведев высказался о поражении в матче 16-го тура РПЛ против «Зенита» (0:3).

По мнению футболиста, итоговый результат предопределил гол защитника «сине-бело-голубых» Родригао, забитый под занавес первого тайма.

«Мы знали, что «Зенит» будет владеть мячом, играли достойно в первом тайме, но получили гол перед самым свистком на перерыв, и потом уже было сложно. После того как счёт стал 2:0, всё было решено», — цитирует Медведева «РБ Спорт».

Также защитник отметил, что президент «Сочи» Борис Ротенберг общался с командой и старался вдохновить футболистов.

В 16 турах РПЛ южане набрали 10 очков, расположившись на последнем 16-м месте в турнирной таблице. «Зенит», в свою очередь, возглавляет чемпионат.