Дьяков: Конкурентами «Зенита» могут быть «Спартак» и «Динамо»

Бывший футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Напомним, что сегодня, 26 ноября, «Краснодар» потерпел поражение от «Урала» (1:3), отдав лидерство «Зениту».

Экс-игрок сборной России отметил, что «сине-бело-голубые» на сегодняшний день являются самой сильной командой, но, может быть, не совсем стабильной, как в последние несколько лет.

«Конкурентами могут быть «Спартак», «Динамо». Но мы видим, что эти команды очень нестабильны и потеряли много очков по ходу первого круга», - приводит слова Дьякова «РБ Спорт».