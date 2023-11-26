Матч между «Оренбургом» и «Ахматом» стал самым грубым в нынешнем сезоне РПЛ

Сегодня, 26 ноября, состоялся матч 16-го тура Российской премьер-лиги между «Оренбургом» и грозненским «Ахматом», который завершился вничью со счётом 1:1.

В составе хозяев поля отличился Владимир Обухов, а у гостей удачно 11-метровый удар исполнил Гамид Агаларов.

Стоит отметить, что матч получился очень грубым. Команды получили десять предупреждений (по пять). Это максимальное количество «горчичников» для одного матча в этом чемпионате, об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

Напомним, что после 16 проведенных туров «Оренбург» и «Ахмат» располагаются в зоне стыковых игр за возможность выступить в РПЛ в следующем сезоне.