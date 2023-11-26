Ташуев: «Готовились по плану, ребята готовы к игре, как обычно»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед игрой с «Рубином».

- Как шла подготовка к этой игре с учетом того, что был перерыв на сборные? Что успели еще подправить в игре «Факела»?

- В целом мы хорошо поработали. Единственное, что в последние 2-3 дня нам приходилось работать на искусственном поле, потому что снегопад, в зале также. В любом случае готовились по плану, ребята готовы к игре, как обычно.

- Сегодня одно изменение в составе по сравнению с матчем с ЦСКА. Брызгалов возвращается, почему выбор выпал на него?

- Это работа. Мы анализируем, смотрим на состояние игрока, соперника. Рабочие моменты. И тот, и другой футболисты готовы к матчу, но мы решили так.

- То есть прямо сейчас Сергей Брызгалов готов чуть лучше? Это не какие-то дополнительные игровые качества?

- Намного лучше не бывает. Повторяю снова: есть выбор игрока на определенных каких-то моментах определяет тренерский штаб.

- «Рубин» не пропускает в чемпионате с 30 сентября. Как решать эту проблему сегодня «Факелу»?

- Забить гол.

- Каким образом? Какие сильные стороны есть у «Факела», чтобы сделать то, что не получалось у других команд?

- Самое сложное в футболе - попасть в створ ворот. Если обращаете внимание, пишут там: 15 ударов и три - в створ. Если попадем в створ, тогда забьем.