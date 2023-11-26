Рахимов: «Даку заменит Фамейе, а дальше мы посмотрим, что будет»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед игрой с «Факелом».

- Сегодня в заявке отсутствует Даку. Как отсутствие этого футболиста скажется на игре «Рубина»?

- Посмотрим. Его заменит Фамейе, а дальше мы посмотрим, что будет. Естественно, мы прекрасно понимаем, что Даку в последних матчах в этом сезоне стал ключевой фигурой в атаке у нас. Естественно, это убирает возможность какой-то вариативности. Но такие случаи будет. Нужно будет, естественно, уметь играть и без него.

- Погода? Погодные условия непростые. В связи с отсутствием Даку это осложняет задачу «Рубину», длинные передачи, заброс на высокого нападающего?

- Нет, длинные передачи не осложняет, поэтому давайте посмотрим, как будет складываться игра. Исходя из ситуации на поле, естественно, игроки будут принимать решение - играть в длинную передачу или короткую. Все зависит от того, как будет протекать та или иная ситуация на поле.