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Рахимов: «Даку заменит Фамейе, а дальше мы посмотрим, что будет»

26 Ноября 2023 • 16:24 Комментировать
Рубин
1:0
Факел
1 2.05 X 3.20 2 4.15
1-й тайм

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед игрой с «Факелом».

- Сегодня в заявке отсутствует Даку. Как отсутствие этого футболиста скажется на игре «Рубина»?

- Посмотрим. Его заменит Фамейе, а дальше мы посмотрим, что будет. Естественно, мы прекрасно понимаем, что Даку в последних матчах в этом сезоне стал ключевой фигурой в атаке у нас. Естественно, это убирает возможность какой-то вариативности. Но такие случаи будет. Нужно будет, естественно, уметь играть и без него.

- Погода? Погодные условия непростые. В связи с отсутствием Даку это осложняет задачу «Рубину», длинные передачи, заброс на высокого нападающего?

- Нет, длинные передачи не осложняет, поэтому давайте посмотрим, как будет складываться игра. Исходя из ситуации на поле, естественно, игроки будут принимать решение - играть в длинную передачу или короткую. Все зависит от того, как будет протекать та или иная ситуация на поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов

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