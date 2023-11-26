«Ахмат» забил шестой пенальти в этом сезоне — лучший показатель в РПЛ

Сегодня, 26 ноября, состоялся матч 16-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Оренбург» на своём поле разошёлся миром с грозненским «Ахматом» со счётом 1:1.

Нападающий уральской команды Владимир Обухов вывел хозяев поля вперёд, а затем Гамид Агаларов удачно исполнил 11-метровый удар, тем самым установив окончательный счёт на табло.

Таким образом, грозненский клуб забил шестой пенальти в этом чемпионате и вышел в лидеры по этому показателю, опередив ЦСКА и «Краснодар».

«Ахмат» по итогам 16 туров чемпионата России занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 очков.