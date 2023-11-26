Капитан «Балтики» Остойич: Мы останемся в РПЛ

Капитан «Балтики» Иван Остойич высказался о перспективах калининградской команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Игрок отметил, что в ближайших двух матчах до зимней паузы команда хочет выжать максимум, а уже после этого нужно проводить какие-то промежуточные итоги.

«Я вижу, что у нас есть хорошее качество и уровень игры сейчас. Полностью уверен в том, что мы останемся в РПЛ по итогам этого сезона!», - приводит слова Остойича «Чемпионат».

Напомним, что после 16 проведенных туров подопечные Сергея Игнашевича занимают 15-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 12 очков.