Агаларов забил впервые с июля, это его второй гол в сезоне

Форвард грозненского «Ахмата», некогда лучший бомбардир всея Российской премьер-лиги Гамид Агаларов сегодня забил гол в ворота «Оренбурга». Гамид сам заработал и сам исполнил 11-метровый удар во втором тайме.

Сегодняшний гол стал для Агаларова первым с июля 2023 года. Тогда в первом туре сезона-2023/24 он поразил ворота самарских «Крыльев Советов» в очном матче (1:2).

Для сравнения, в позапрошлом сезоне будучи форвардом «Уфы» Гамид оформил 20 голов в 30 матчах чемпионата России, став лучшим бомбардиром первенства.

В «Ахмат» Агаларов перебрался летом 2022 года, но забил пока за команду лишь семь голов, два из них – в рамках Кубка России в прошлом сезоне.

Агаларов высказался о серии поражений «Ахмата»