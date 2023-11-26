«Ахмат» не побеждает в РПЛ со 2 сентября, следующая игра – против «Спартака»

В воскресенье днём грозненский «Ахмат» поделил очки на выезде в матче с «Оренбургом». Игра уральской и кавказской команд завершилась со счётом 1:1.

Любопытно, что серия грозненцев без побед в Премьер-лиге теперь составляет девять матчей кряду и состоит из трёх ничьих и шести поражений. Она длится со 2 сентября – тогда «Ахмат» обыграл «Урал» в гостях.

После ничьей грозненцы вышли из зоны вылета и идут на 14-м месте турнирной таблицы с 13 баллами.

В следующем туре «Ахмату» предстоит принять дома московский «Спартак», который в туре текущем одержал выездную победу над калининградской «Балтикой».

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