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Непомнящий: «Сочи» — реальный претендент на вылет, это очень печально»

26 Ноября 2023 • 15:36 Комментировать
Сочи
...
Крылья Советов
02.12 16:30

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о результатах «Сочи» в нынешнем сезоне.

Напомним, что в 16 турах РПЛ южане смогли набрать лишь 10 очков и сейчас они занимают последнее 16-е место в турнирной таблице. Непомнящий выразил надежду на то, что сочинцам удастся избежать вылета в Первую лигу.

«К сожалению, сейчас «Сочи» — реальный претендент на вылет, это очень печально. У команды были проблемы и в начале сезона, но никто, думаю, не ожидал, что всё зайдёт так далеко. 10 очков и последнее место после 16 туров — это совсем не их уровень», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Сочи» проведёт 2 декабря против «Крыльев Советов». Начало этой встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Непомнящий Сочи

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