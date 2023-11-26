Непомнящий: «Сочи» — реальный претендент на вылет, это очень печально»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о результатах «Сочи» в нынешнем сезоне.

Напомним, что в 16 турах РПЛ южане смогли набрать лишь 10 очков и сейчас они занимают последнее 16-е место в турнирной таблице. Непомнящий выразил надежду на то, что сочинцам удастся избежать вылета в Первую лигу.

«К сожалению, сейчас «Сочи» — реальный претендент на вылет, это очень печально. У команды были проблемы и в начале сезона, но никто, думаю, не ожидал, что всё зайдёт так далеко. 10 очков и последнее место после 16 туров — это совсем не их уровень», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Сочи» проведёт 2 декабря против «Крыльев Советов». Начало этой встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.