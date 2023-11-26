«Рубин» и «Факел» назвали составы на очный матч

В одном из воскресных матчей 16-го тура Российской премьер-лиги сойдутся «Рубин» и «Факел».

Рулевой «Рубина» Рашид Рахимов включил в стартовый состав таких игроков: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Вуячич, Безруков, Иву, Вада, Чумич, Фамейе, Ранджелович.

Наставник «Факела» Сергей Ташуев решил выпустить на поле с первых минут следующих футболистов: Беленов, Брызгалов, Божин, Черов, Мастерной, Магаль, Альшин, Якимов, Квеквескири, Марков, Аппаев.

Матч между «Рубином» и «Факелом» стартует в 16:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.