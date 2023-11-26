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​Ещё один игрок «Локомотива» интересен «Балтике»

26 Ноября 2023 • 15:13 Комментировать

«Балтике» интересен ещё один футболист «Локомотива». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», на радаре калининградского клуба находится полузащитник «железнодорожников» Дмитрий Рыбчинский.

В сезоне 2023/2024 Рыбчинский поучаствовал в 12 матчах «Локомотива». В них футболист отметился одной результативной передачей на партнёра. Специалисты портала Transfermarkt оценивают Рыбчинского в 1,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Балтике» интересны Даниил Куликов и Константин Марадишвили.

На текущий момент «Балтика» располагается на 15-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, то есть находится в зоне прямого вылета.

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