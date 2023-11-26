Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В РФС рассказали о последнем заседании УЕФА

26 Ноября 2023 • 14:58 Комментировать (1)

Максим Митрофанов, который в Российском футбольном союзе занимает пост генерального секретаря, высказался о последнем заседании УЕФА. Это заседание проходило в конце октября.  

«Заседание комитета УЕФА прошло нормально, но оно было скорее техническим. Комитет не так часто заседает, пока идёт обсуждение ряда вопросов заочно. Не знаю даты следующего заседания, думаю, что будет перед чемпионатом Европы 2024 года», - цитирует Митрофанова ТАСС.

Стоит сказать, что Российский футбольный союз сейчас находится под санкциями со стороны УЕФА. В настоящий момент клубы РПЛ не участвуют в еврокубковых турнирах, а сборные могут проводить только товарищеские матчи. РФС контактирует с УЕФА, обсуждая возможность возвращения в официальные соревнования.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
РФС УЕФА Максим Митрофанов ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Южный201
26 Ноября 2023 в 15:37
Что в этой русофобской конторе делает Митрофанов? Его нужно отзывать и прекратить платить взносы этой конторе...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Ахмат Ахмат
1
1
2.07 3.80 3.30
Видео
Окончен
Урал Урал
Краснодар Краснодар
3
1
3.55 3.45 2.10
Видео
44 мин
Рубин Рубин
Факел Факел
1
0
2.26 3.35 3.25
Видео
26.11.23 в 19:00
Ростов Ростов
Пари НН Пари НН
1.85 3.65 4.30
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 26 Ноября
17:02 · Россия. Премьер-лига
Футболист «Сочи» Медведев: «В первом тайме матча против «Зенита» мы играли достойно»
17:00 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: Конкурентами «Зенита» могут быть «Спартак» и «Динамо»
16:53 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» отреагировал на поражение «Краснодара» одним смайлом
16:51 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов подвёл итоги матча против «Краснодара»
16:45 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «После поражения «Краснодара» от «Урала» чемпионской интриги не стало меньше»
16:41 · Россия. Премьер-лига
Кордоба получил красную карточку после матча с «Уралом»
16:31 · Россия. Премьер-лига
Матч между «Оренбургом» и «Ахматом» стал самым грубым в нынешнем сезоне РПЛ
16:30 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Готовились по плану, ребята готовы к игре, как обычно»
16:28 · Россия. Премьер-лига
Бубнов: «ЦСКА сам виноват в том, что уступил «Динамо»
16:24 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «Даку заменит Фамейе, а дальше мы посмотрим, что будет»
16:19 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» забил шестой пенальти в этом сезоне — лучший показатель в РПЛ
16:12 · Россия. Премьер-лига
​«Урал» выиграл матч РПЛ впервые с лета
16:10 · Кубок России
Деограсия:  У нас будет небольшая ротация в матче со «Спартаком»
16:08 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: «Динамо» заслужило победу над ЦСКА»
16:03 · Россия. Премьер-лига
Капитан «Балтики» Остойич: Мы останемся в РПЛ
Все новости
Рекомендуем