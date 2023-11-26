​В РФС рассказали о последнем заседании УЕФА

Максим Митрофанов, который в Российском футбольном союзе занимает пост генерального секретаря, высказался о последнем заседании УЕФА. Это заседание проходило в конце октября.

«Заседание комитета УЕФА прошло нормально, но оно было скорее техническим. Комитет не так часто заседает, пока идёт обсуждение ряда вопросов заочно. Не знаю даты следующего заседания, думаю, что будет перед чемпионатом Европы 2024 года», - цитирует Митрофанова ТАСС.

Стоит сказать, что Российский футбольный союз сейчас находится под санкциями со стороны УЕФА. В настоящий момент клубы РПЛ не участвуют в еврокубковых турнирах, а сборные могут проводить только товарищеские матчи. РФС контактирует с УЕФА, обсуждая возможность возвращения в официальные соревнования.