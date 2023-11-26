Ромащенко: «Очень жаль, что мы всего одно очко приобрели здесь»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после игры с «Оренбургом».

- Если команда выигрывает, говорят, что это заслуга всей команды. Если проигрывает - ответственность на себя берет тренер. Если команда в таком матче играет вничью, на ком лежит ответственность за результат?

- В любом случае команды сегодня проявляли старание, желание. Мне бы хотелось о нашей команде сегодня говорить. Мы понимаем свое турнирное положение и ехали сюда за очками. Безусловно, мы рассчитывали, несмотря на всю ситуацию, которая у нас есть и с травмированными игроками, хотели здесь одержать победу. Старание, качества все необходимые команда проявляла. Желание было огромное. К сожалению, не хватает концовки. В любом случае результат, который есть после финального свистка, он всегда закономерен, поэтому нет смысла говорить об этом сейчас. У кого было больше шансов, кто их реализовал, на это и наиграли. Ответственность всегда за любую ситуацию, победу, поражение и ничью, несет главный тренер. Поэтому сегодня могу только еще раз сказать благодарственные слова своей команде, игрокам. Но очень жаль, что мы всего одно очко приобрели здесь.

- Можно ли выделить какие-то позитивные моменты сегодня?

- Позитивный момент - приобретение одного очка, мы заработали это одно очко трудом и упорством, потому что у нас кадровые проблемы, причем для нашей команды очень существенные. Отсутствие Конате, Ильина - все-таки это лидеры команды и группы атаки. Плюс капитана команды Андрея Семёнова, который у нас тоже до игры приболел немного. Все это сказывается на общекомандных действиях. Безусловно, опять же говорю, мы довольны тем, что сегодня приобрели одно очко, хотя есть большое сожаление, что не удалось использовать те моменты, которые у нас были во втором тайме.

- Когда «Ахмат» получил право на пенальти, Гамид Агаларов подошел к мячу, но было видно, что Бериша ему что-то говорил. О чем?

- Тактические моменты, нюансы спросил. По игре совет, что нужно там ему изменить или оставить всё, как есть. Ничего такого.