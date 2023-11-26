Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ромащенко: «Очень жаль, что мы всего одно очко приобрели здесь»

26 Ноября 2023 • 14:56 Комментировать
Оренбург
1:1
Ахмат

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после игры с «Оренбургом».

- Если команда выигрывает, говорят, что это заслуга всей команды. Если проигрывает - ответственность на себя берет тренер. Если команда в таком матче играет вничью, на ком лежит ответственность за результат?

- В любом  случае команды сегодня проявляли старание, желание. Мне бы хотелось о нашей команде сегодня говорить. Мы понимаем свое турнирное положение и ехали сюда за очками. Безусловно, мы рассчитывали, несмотря на всю ситуацию, которая у нас есть и с травмированными игроками, хотели здесь одержать победу. Старание, качества все необходимые команда проявляла. Желание было огромное. К сожалению, не хватает концовки. В любом случае результат, который есть после финального свистка, он всегда закономерен, поэтому нет смысла говорить об этом сейчас. У кого было больше шансов, кто их реализовал, на это и наиграли. Ответственность всегда за любую ситуацию, победу, поражение и ничью, несет главный тренер. Поэтому сегодня могу только еще раз сказать благодарственные слова своей команде, игрокам. Но очень жаль, что мы всего одно очко приобрели здесь.

- Можно ли выделить какие-то позитивные моменты сегодня?

- Позитивный момент - приобретение одного очка, мы заработали это одно очко трудом и упорством, потому что у нас кадровые проблемы, причем для нашей команды очень существенные. Отсутствие Конате, Ильина - все-таки это лидеры команды и группы атаки. Плюс капитана команды Андрея Семёнова, который у нас тоже до игры приболел немного. Все это сказывается на общекомандных действиях. Безусловно, опять же говорю, мы довольны тем, что сегодня приобрели одно очко, хотя есть большое сожаление, что не удалось использовать те моменты, которые у нас были во втором тайме.

- Когда «Ахмат» получил право на пенальти, Гамид Агаларов подошел к мячу, но было видно, что Бериша ему что-то говорил. О чем?

- Тактические моменты, нюансы спросил. По игре совет, что нужно там ему изменить или оставить всё, как есть. Ничего такого.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Мирослав Ромащенко Ахмат

Новости по матчу

Сегодня, 26 Ноября
16:19
«Ахмат» забил шестой пенальти в этом сезоне — лучший показатель в РПЛ
15:47
Агаларов забил впервые с июля, это его второй гол в сезоне
15:40
«Ахмат» не побеждает в РПЛ со 2 сентября, следующая игра – против «Спартака»
15:24
Агаларов — о матче с «Оренбургом»: «Неплохо, что прервали серию из поражений»
15:05
Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Мы не можем быть довольны ничьёй с «Ахматом»
14:56
Ромащенко: «Очень жаль, что мы всего одно очко приобрели здесь»
14:52
В «Оренбурге» отреагировали на гол Обухова
14:48
Деограсия: «Нуждаемся в удаче, доходим до ворот соперника, создаем моменты опасные, но мяч не залетает»
13:55
«Оренбург» с «Ахматом» забили по голу и снова не победили
13:32
«Ахмат» отыгрался с пенальти в матче с «Оренбургом»
13:16
«Оренбург» забил «Ахмату» в самом начале второго тайма
11:59
Ромащенко: «Команда готова, сегодня всё без остатка оставят ребята на поле»
11:51
«Оренбург» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
02:02
Оренбург - Ахмат: где смотреть прямую трансляцию онлайн
25 Ноября
10:35
Оренбург — Ахмат: прогноз и ставка на точный счёт матча РПЛ — 26 ноября 2023
00:02
​Оренбург – Ахмат: прогноз и ставка на матч чемпионата России – 26 ноября 2023
23 Ноября
15:43
​Балахнин: «Урал» может отнять очки у «Краснодара», а «Балтика» - у «Спартака»
15:08
​Деменко: «Локомотиву» будет сложно набрать в Самаре три очка, там будет ничья»
11:25
Президент «Оренбурга» Еремякин подтвердил интерес клуба к арестованному чилийскому игроку
11:12
«Оренбург» близок к подписанию чилийского футболиста, который был арестован за избиение девушки
22 Ноября
11:02
Гойкович: «Спартак» в Кубке? Самое главное — это чемпионат»
21 Ноября
21:23
«Ахмат» надеется прервать безвыигрышную серию в РПЛ
11:56
Агент Гойковича: «По Ренато в данный момент нет предложений»
20 Ноября
21:21
Оренбург – Ахмат: актуальный прогноз и ставка на матч 26 ноября 2023 года Премьер-лиги России
15 Ноября
17:09
Игроки «Ахмата» выходят из длительных выходных
16:39
​«Печально, но закономерно»: В «Оренбурге» оценили результат первого круга
16:18
Игрок Оренбурга» Перес: «Уход Лички повлиял на команду? Нет, результат должны показывать футболисты»
15:19
Агент — о будущем Конате: «Ждём решения «Ахмата»
09:45
В «Ахмате» сообщили о намерении расстаться с некоторыми футболистами
14 Ноября
19:14
В «Ахмате» рассказали, ищут ли замену Ромащенко
14:30
​Лучше борща: Вера выделил блюдо русской кухни
13 Ноября
22:49
Орещук назвал команду РПЛ, которая в первом круге не оправдала ожиданий
22:21
Титов не думает, что Ромащенко будет уволен в ближайшее время
20:45
Стукалов назвал главную проблему «Динамо»
17:10
«Оренбург» озвучил задачу в РПЛ
17:00
В «Оренбурге» рассказали о доверии к Деограсии
16:58
Эксперт намекает, что Ромащенко уволят в течение двух дней
15:29
Андреев: «Оренбург» мог находиться и выше в турнирной таблице»
11:33
Вера: «Саудовская Аравия или Россия? Хотел бы продолжить карьеру в России»
10:32
Игрок «Ростова» Вахания — о матче со «Спартаком»: «Можно сказать, что первый тайм мы провалили»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Ахмат Ахмат
1
1
2.07 3.80 3.30
Видео
Окончен
Урал Урал
Краснодар Краснодар
3
1
3.55 3.45 2.10
Видео
30 мин
Рубин Рубин
Факел Факел
0
0
2.26 3.35 3.25
Видео
26.11.23 в 19:00
Ростов Ростов
Пари НН Пари НН
1.85 3.65 4.30
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 26 Ноября
16:53 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» отреагировал на поражение «Краснодара» одним смайлом
16:51 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов подвёл итоги матча против «Краснодара»
16:45 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «После поражения «Краснодара» от «Урала» чемпионской интриги не стало меньше»
16:41 · Россия. Премьер-лига
Кордоба получил красную карточку после матча с «Уралом»
16:31 · Россия. Премьер-лига
Матч между «Оренбургом» и «Ахматом» стал самым грубым в нынешнем сезоне РПЛ
16:30 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Готовились по плану, ребята готовы к игре, как обычно»
16:28 · Россия. Премьер-лига
Бубнов: «ЦСКА сам виноват в том, что уступил «Динамо»
16:24 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «Даку заменит Фамейе, а дальше мы посмотрим, что будет»
16:19 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» забил шестой пенальти в этом сезоне — лучший показатель в РПЛ
16:12 · Россия. Премьер-лига
​«Урал» выиграл матч РПЛ впервые с лета
16:10 · Кубок России
Деограсия:  У нас будет небольшая ротация в матче со «Спартаком»
16:08 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: «Динамо» заслужило победу над ЦСКА»
16:03 · Россия. Премьер-лига
Капитан «Балтики» Остойич: Мы останемся в РПЛ
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
15:53 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «На данный момент мы никаких переговоров с «Локомотивом» по Вере не ведём»
Все новости
Рекомендуем