Дмитрий Черышев: «Мостовому нужно попробовать себя в роли тренера»

Футбольный специалист Дмитрий Черышев считает, что бывшему игроку сборной России и московского «Спартака» Александру Мостовому стоит попробовать себя в качестве тренера.

«Саше нужно попробовать себя, потому что тренер и футболист - это две совершенно разных вещи. Нужна правильная психология, чтобы найти контакт с ребятами. Это должно работать только так», - передает слова Черышева «РБ Спорт».

Стоит отметить, что Мостовой сейчас проходит обучение для получения тренерской лицензии.

В качестве футболиста Александр поиграл за «Спартак», «Сельту», «Алавес», «Бенфику», «Кан» и «Страсбург».