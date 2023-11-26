«Оренбург» с «Ахматом» забили по голу и снова не победили

«Оренбург» и «Ахмат», соседи по зоне стыковых матчей Премьер-лиги, провели матч 16-го тура Премьер-лиги. Команды провалили старт сезона, поменяли главных тренеров, начали побеждать и с сентября никого не обыгрывали. У грозненцев вовсе шесть поражений подряд.

Сверхопасные моменты в первом тайме битвы отсутствовали как класс, а вот в одной из первых атак после паузы хозяева повели, кросс с правого фланга от Кирилла Капленко, и Владимир Обухов головой пробил впритирку с дальней штангой. Вскоре Гамид Агаларов получил по ногам от Ренато Гойковича - пенальти. Агаларов подошел к мячу и уверенно реализовал стандарт - 1:1. «Ахмат» был ближе к победе в концовке, мяч некоторое время метался по штрафной, и Иван Олейников стрельнул в перекладину.

«Оренбург» и «Ахмат» продлили неважные серии и идут в зоне стыковых матчей.