Прогноз на матч «Ростов» - «Пари НН» от Селюка

Программу матчей 16-го тура Российской премьер-лиги закроет встреча между «Ростовом» и «Пари НН». Прогнозом на этот поединок поделился известный футбольный агент Дмитрий Селюк.

«Дорога в Ростов - всегда непростое испытание для приезжих команд. Мой прогноз – «Ростов» выиграет», - приводятся слова Селюка на страницах «Спорт КП».

Матч «Ростов» - «Пари НН» состоится в воскресенье, 26 ноября, на стадионе в Ростове-на-Дону. Текстовую онлайн-трансляцию поединка организует Liveresult.ru. В преддверии матча хозяева идут на 11-м месте в турнирной таблице, а гости занимают девятую строчку.