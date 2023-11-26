Селюк сделал ставку на матч «Рубин» - «Факел»

В матче 16-го тура чемпионата России казанский «Рубин» на своем поле примет воронежский «Факел». Об этом противостоянии высказал мнение футбольный агент Дмитрий Селюк.

«Встречаются команды, где оба тренера проделали хорошую работу и вытащили свои команды из болота. Игра будет очень тяжелая. Сделаю такую ставку - будет забито меньше трех голов», - передает слова Дмитрия «Спорт КП».

Встреча «Рубина» и «Факела» состоится на стадионе в Казани сегодня, 26 ноября. Начало матча запланировано в 16:30 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией игры можно будет на Liveresult.ru.