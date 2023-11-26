Селюк дал прогноз на голы в матче «Урал» - «Краснодар»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мыслями о поединке 16-го тура чемпионата России, в котором екатеринбургский «Урал» встретится с «Краснодаром».

«Урал» даст бой «Краснодару», итог непредсказуем, хотя очевидно, что «Краснодар» сильнее. Поэтому сделаю такой прогноз - будет забито меньше трех голов», - приводит слова агента «Спорт КП».

Матч состоится в воскресенье, 26 ноября, начало – в 14:00 по московскому времени. Liveresult.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Перед этой игрой «Краснодар» занимает второе место в таблице, а «Урал» располагается на 12-м.