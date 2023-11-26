Навас: «Рубин» в этом сезоне должен закрепиться в РПЛ»

Экс-игрок казанского «Рубина» Сесар Навас поделился мнением о перспективах своей бывшей команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Рубин» в этом сезоне должен закрепиться в РПЛ и занять место в середине турнирной таблице. Задача команды - закрепиться в РПЛ. Считаю, что у них это получится», - цитирует Наваса «Чемпионат».

После 15 матчей казанская команда занимает восьмое место в турнирной таблице внутреннего чемпионата. Ближайший поединок «Рубин» сыграет на домашнем стадионе против воронежского «Факела» сегодня, 26 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.