«Ахмат» отыгрался с пенальти в матче с «Оренбургом»

В эти минуты «Оренбург» принимает «Ахмат» в матче 16-го тура Премьер-лиги. Хозяева поля повели в начале второй половины встречи после удара головой Владимира Обухова. Гостевая команда сравняла счет после 11-метрового, который заработал Гамид Агаларов, он получил по ногам в штрафной площади в борьбе с Ренато Гойковичем. Сам пострадавший вызвался бить по воротам и отправил мяч в сетку. Голкипер не угадал направление удара и не выручил.

Счет стал 1:1, на этот момент соперники находятся в зоне стыковых матчей.

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.