«Зенит» может подписать ещё одного бразильского игрока

Футбольный агент Андре Кьюри, который представляет интересы бразильского игрока «Сан-Паулу» Родриго Нестора, высказался о потенциальном переходе своего клиента в петербургский «Зенит».

«Не исключаю, что зимой Нестор может перейти в «Зенит». Это возможно, но о конкретике рано говорить», - сказал агент в разговоре с журналистом Sport24.

В нынешнем сезоне Нестор принял участие в 25 поединках чемпионата Бразилии. 23-летний игрок отметился одним забитым мячом.

«Зенит» последний матч провел на домашнем стадионе против «Сочи». Команда Сергея Семака отпраздновала победу со счетом 3:0.