Силкин высоко оценил игру Карраскаля против ЦСКА

Экс-наставник московского «Динамо» Сергей Силкин отметил игру полузащитника Хорхе Карраскаля во вчерашнем дерби против ЦСКА. Встреча завершилась победой «бело-голубых» со счетом 3:2.

«Карраскаль - один из лучших игроков матча «Динамо» - ЦСКА. Если он поймает волну и продолжит играть на том же уровне, будет в списке главных звезд РПЛ», - приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что колумбийский хавбек пополнил ряды «Динамо» минувшим летом, подписав четырехлетнее трудовое соглашение.

После 16 туров Премьер-лиги подопечные Марцела Лички занимают третье место в турнирной таблице.