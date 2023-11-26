«Оренбург» забил «Ахмату» в самом начале второго тайма

В 16-м туре Премьер-лиги «Оренбург» принимает «Ахмат». Команды провели «сухой» первый тайм, а сразу после возобновления игры был открыт счет. На 50-й минуте хозяева провели результативную атаку. Кирилл Капленко получил мяч у правой боковой линии, откуда прострелил в центр штрафной, Владимир Обухов пробил головой, и мяч от плеча защитника соперника Дарко Тодоровича влетел под дальнюю штангу.

На табло 1:0. При таком счете «Оренбург» делит 12-е место с «Уралом». Соперник расположился на 14-й строчке вместе с «Балтикой». Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.