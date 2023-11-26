Круговой: «Зениту» надо выиграть три последних матча года - три финала»

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой дал комментарий касательно поединка против московского «Локомотива» в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги.

«Нужно приехать в Москву, выйти и выиграть, увозить три очка. Неважно, что было в первом круге, - это уже пройденный этап. Надо выиграть три последних матча года - три финала», - передает слова футболиста «Спорт день за днём».

Матч «Локомотив» - «Зенит» пройдет на стадионе «РЖД Арена» 3 декабря. В настоящий момент «железнодорожники» занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, а «сине-бело-голубые» находятся на первой строчке.