Круговой подвёл итоги матча «Зенит» - «Сочи»

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой высказался о вчерашней победе над «Сочи» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги. Действующий чемпион легко выиграл со счетом 3:0.

«Счет соответствует игре команды. У «Сочи» было два удара по воротам - могли сыграть надежнее в начале. Потом более стабильно начали играть и создавать моменты. Заслуженно победили», - передает слова футболиста «Спорт день за днём».

После вчерашнего успеха петербургский клуб сместил «Краснодар» с первого места в турнирной таблице чемпионата России. После 16 проведенных матчей «сине-бело-голубые» набрали 33 балла.