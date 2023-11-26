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«Ростов» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

26 Ноября 2023 • 18:30 Комментировать
Ростов
0:0
Пари НН
1 1.77 X 3.65 2 5.10
1-й тайм

В 16-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Ростов» и «Пари НН».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Ростов0:0Пари НН
Медведев НикитаЛангович АндрейМелёхин ВикторОсипенко МаксимВахания ИльяУткин ДаниилГлебов ДанилМиронов АлексейИонов АлексейКомличенко НиколайБайрамян Хорен
Запасные: Прохин ДанилаГоленков ЕгорМохеби МохаммадКирш ИльяСтолбов КириллТугарев РоманАкбашев РоманКомаров ИванЩетинин КириллИгнатов ГерманТерентьев ДенисПесьяков Сергей
Нигматуллин АртурКаккоев НикитаГоцук КириллАлександров ВикторСтоцкий ДмитрийТихий ДмитрийКалинский Николай  36'Карапузов ВладиславМайга МамадуБоселли ХуанКутателадзе Николоз
Запасные: Кукушкин ИванШнапцев МаксимМухин АнтонЗе Турбо ЖозеЖигулёв ИльяСевикян ЭдгарТолстопятов НиколайЭдем Эссьен ЭдедемКухарчук ИльяДжиянов РусланбекЖивоглядов ДмитрийБотнарь Виталий
26 ноября. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).
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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Пари НН

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