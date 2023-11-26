«Ростов» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 16-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Ростов» и «Пари НН».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ростов - Пари НН
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Протокол игры
Медведев Никита•Лангович Андрей•Мелёхин Виктор•Осипенко Максим•Вахания Илья•Уткин Даниил•Глебов Данил•Миронов Алексей•Ионов Алексей•Комличенко Николай•Байрамян Хорен
Нигматуллин Артур•Каккоев Никита•Гоцук Кирилл•Александров Виктор•Стоцкий Дмитрий•Тихий Дмитрий•Калинский Николай• 36'Карапузов Владислав•Майга Мамаду•Боселли Хуан•Кутателадзе Николоз
26 ноября. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).
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