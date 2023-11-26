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«Рубин» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

26 Ноября 2023 • 16:00 Комментировать
Рубин
1:0
Факел
1 2.05 X 3.20 2 4.15
перерыв

В 16-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Рубин» и «Факел».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Рубин - Факел

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Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Рубин1:0Факел
(1:0) Безруков Руслан37' 
Дюпин ЮрийМартынович АлександрВуячич ИгорГрицаенко АлексейКабутов ДмитрийРанджелович ЛазарИву УгучуквуБезруков РусланВада Валентин  42'Фамейе ДжоэльЧумич Никола
Запасные: Дрезгич УрошЯнович НикитаРожков ИльяАпшацев МаратРахмоналиев УмаралиШамов ЕгорСорокин ЕгорКоновалов ИгорьЛомовицкий АлександрАшурматов РустамИванов Олег
Беленов АлександрЧеров ВасилийБрызгалов СергейБожин СергейМастерной ВладиславАльшин ИльнурЯкимов ВячеславКвеквескири ИраклийМагаль РусланМарков ЕвгенийАппаев Хызыр
Запасные: Мендель АндрейГудиев ВиталийСуслов КириллКудряшов ФёдорБагамаев АбдулаСеле ТабоЯколиш АнтониоИвлев АндрейМоцпан НикитаИвахнов Матвей
26 ноября. Стадион "Ак Барс Арена" (Казань).
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Евро-Футбол.Ру,
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