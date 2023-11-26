«Рубин» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В 16-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Рубин» и «Факел».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Рубин - Факел
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Протокол игры
|(1:0) Безруков Руслан37'
Дюпин Юрий•Мартынович Александр•Вуячич Игор•Грицаенко Алексей•Кабутов Дмитрий•Ранджелович Лазар•Иву Угучукву•Безруков Руслан•Вада Валентин• 42'Фамейе Джоэль•Чумич Никола
Беленов Александр•Черов Василий•Брызгалов Сергей•Божин Сергей•Мастерной Владислав•Альшин Ильнур•Якимов Вячеслав•Квеквескири Ираклий•Магаль Руслан•Марков Евгений•Аппаев Хызыр
26 ноября. Стадион "Ак Барс Арена" (Казань).
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