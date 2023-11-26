Игрок «Сочи» Ангбан прокомментировал крупное поражение от «Зенита»

Футболист «Сочи» Викторьен Ангбан прокомментировал крупное поражение от петербургского «Зенита» (0:3) во встрече 16-го тура чемпионата России.

«Можно сказать, что поражение закономерное. Мы провели первый тайм очень хорошо, но не надо забывать, что «Зенит» - это топ-команда. Они взяли и реализовали свои моменты», - приводит слова футболиста «Спорт день за днём».

После 16 туров Премьер-лиги сочинская команда набрала десять очков и занимает последнее место в турнирной таблице. Следующий поединок южане сыграют на домашнем стадионе против самарских «Крыльев Советов» 2 декабря.