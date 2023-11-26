Черданцев оценил дебют Дивеева в роли комментатора

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев оценил работу защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева на вчерашнем дерби против «Динамо». Игрок комментировал встречу с Константином Геничем.

«Игорь Дивеев - топ. Вот так с листа войти в игру это мастерство. Комментировать вдвоем - это отдельный вызов. Действительно сложная задача, с которой все справились круто», - написал Георгий в своем телеграм-канале.

Напомним, что матч состоялся на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился победой «бело-голубых» со счетом 3:2.

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