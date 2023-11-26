Адиеву подарили автомобиль за выступления сборной Казахстана

Главному тренеру сборной Казахстана Магомеду Адиеву подарили Mercedes. Ключи специалист получил из рук Адилета Барменкулова, президента Федерации футбола Казахстана.

«Частично считаю подарок незаслуженным, так как мы не достигли желаемых результатов перед болельщиками. Но я и мои коллеги будем делать всё, чтобы достичь нашей цели и попасть на Евро-2024», - пишет тренер в своей соцсети.

Напомним, что сборная Казахстана остановилась в шаге от прямого выхода на Евро-2024. Лишь в решающем матче команда проиграла сборной Словении (1:2) и осталась на третьей строчке.

В полуфинале плей-офф за выход на Евро казахстанцы сыграют против команды Греции в гостях. Матч состоится 21 марта. Если сборной Адиева удастся пройти греков, в финале группы С их ждёт победитель пары Грузия – Люксембург.