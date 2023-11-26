В Волгограде надеются, что через несколько лет «Ротор» вернётся в РПЛ

Глава комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Владимир Попков ответил на вопрос о целях местного «Ротора».

«Перед командой стоит задача побеждать и выйти в Первую лигу. Помимо побед, нам нужно совершенствовать свою школу своих воспитанников. Они должны видеть, к чему им стремиться», — приводит слова Попкова «Спорт-Экспресс».

Помимо этого, функционер надеется, что через несколько лет «Ротор» сможет вернуться в Российскую премьер-лигу.

Напомним, последний раз «Ротор» выступал в элитном дивизионе в сезоне-2020/21, по итогам которого команда заняла предпоследнее место и вылетела в Первую лигу.

На данный момент «Ротор» выступает во Второй лиге А «Золото».