«Зенит» проведёт зимние сборы в двух странах

Стало известно, где собирается провести зимние тренировочные сборы петербургский «Зенит».

По информации журналистов «Спорт-Экспресса», действующий чемпион Российской премьер-лиги сначала отправится в Абу-Даби (ОАЭ), а затем посетит Доху (Катар). В столице Катара петербургский коллектив примет участие в товарищеском турнире с иностранными командами, названия которых пока не разглашаются.

В последнем матче чемпионата России подопечные Сергея Семака уверенно победили «Сочи» со счетом 3:0. Благодаря этому успеху петербуржцы поднялись на первое место в турнирной таблице.