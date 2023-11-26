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Червиченко - о матче «Спартака»: «Футболом это было трудно назвать»

26 Ноября 2023 • 12:30 Комментировать

Экс-президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от вчерашнего матча между «красно-белыми» и калининградской «Балтикой» в 16-м туре Премьер-лиги.

«Нужно ли было останавливать матч и переносить? В регламенте такого нет. Такое бывает иногда. Ничего страшного, но футболом это было трудно назвать», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Напомним, что во время матча в Калининграде шел снегопад. В непростых погодных условиях московская команда одержала победу со счетом 2:0. Голами отметились Хлусевич и Промес. Благодаря этому успеху подопечные Гильермо Абаскаля поднялись на четвертое место в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Балтика Андрей Червиченко ещё теги
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