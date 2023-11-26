«Крылья» в пятый раз в Премьер-лиге забили дважды в компенсированное время – это рекорд лиги

И вновь любопытный факт о матче «Крылья Советов» - «Локомотив» (3:3) приходит из мира статистики. Самарцы, напомним, вчера днём забили два гола в матче в компенсированное время – отличились Владимир Писарский и Бенхамин Гарре (с пенальти).

Как сообщает «Цифроскоп», это пятый раз в истории самарского клуба, когда его игроки забивали два в компенсированное время. Это рекорд среди всех команд Премьер-лиги.

Ранее «Крылья» отмечались подобным:

- в 2005 году в игре против «Зенита» (3:0);

- в 2008 году в игре против «Локомотива» (2:0);

- в 2013 году в игре против «Краснодара» (3:0);

- в 2022 году в игре против «Пари НН» (2:1).

Писарский забивает в каждом матче ноября