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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сколько зарабатывают игроки в РПЛ: «Зенит» платит своим футболистам больше всех

26 Ноября 2023 • 12:29 Комментировать

Сведения о данных по заработной плате в клубах РПЛ, как в целом по командам, так и в среднем за месяц на отдельного игрока, навели на определённые раздумья, насколько футболисты РПЛ превосходят среднестатистического россиянина, проживающего рядом с тем самым средним футболистом, и где одного от другого отделяют не более чем пять метров от бровки и первых мест на трибуне стадиона. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о разнице в доходах одних и других.

«Равноправие»

Несколько лет назад, наблюдая за рядовым матчем, который проходил в Швейцарии, комментатор привёл некоторые цифры. Вот на трибуне среднестатистический швейцарский почтальон с довольствием в 20 тыс. швейцарских франков, рядом с ним учитель с доходом в 30 тысяч и над ним, как в прямом, так и в переносном смысле, располагался врач с 45 «кровными». Все они наблюдали действо на поле, где двадцать два футболиста (с доходом в 40 тысяч их «деревянных») старались забить мяч в ворота. Равноправие.

У «Факела» цена лучше всего сходится с качеством

Второй год кряду главный клуб Нечерноземья из миллионного Воронежа бьёт не только зрительские рекорды по посещаемости своего Центрального стадиона профсоюзов. «Факел» – самый бюджетный клуб РПЛ уже второй год кряду. И даже местные футболисты превосходят в доходах тех, кто наблюдает за ними с трибун. Аутсайдер первенства «Сочи» далеко не последний (из 16 команд южане на седьмом месте) по зарплатам футболистов. Но с уходом с тренерского мостика Федотова, а затем и Хохлова дела поправить не удалось.

Лидеры ушли в отрыв

Реальным лидерам РПЛ – футбольным клубам «Краснодар» и «Зенит» – и в зарплатных ведомостях нет равных. Но и в доходах среднестатистического жителя своего региона они превосходят более чем кто-либо. Лидеры в таблице – лидеры и по заработным платам. Но не всегда эта зависимость выполняется. Московский «Спартак» – второй в списке высокооплачиваемых клубов. Но в таблице РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля пока далеки от такого результата.

Данные о зарплатах в клубах РПЛ и в регионах, которые они представляют

Клуб
Среднемесячная зарплата футболиста в клубе, тыс. евро
Среднемесячная зарплата в регионе, тыс. евро*
Соотношение, количество раз**
1«Факел»250,45155,4
2«Крылья Советов»280,46859,8
3«Оренбург»330,44274,7
4«Ахмат»410,329124,6
5«Рубин»430,52781,6
6«Сочи»540,468115,4
7«Краснодар»770,468164,5
8«Спартак»931,13681,9
9«Зенит»1090,806135,2

* по данным Росстата на 05.10.23, по соотношению 1 евро:100 руб.

** зарплата игроков по отношению к средней зарплате в регионе. (Например, заработная плата футболистов «Факела» превышает среднюю зарплату в Воронеже в 55,4 раза)

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Факел Краснодар РПЛ зарплата ещё теги
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