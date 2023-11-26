Сколько зарабатывают игроки в РПЛ: «Зенит» платит своим футболистам больше всех

Сведения о данных по заработной плате в клубах РПЛ, как в целом по командам, так и в среднем за месяц на отдельного игрока, навели на определённые раздумья, насколько футболисты РПЛ превосходят среднестатистического россиянина, проживающего рядом с тем самым средним футболистом, и где одного от другого отделяют не более чем пять метров от бровки и первых мест на трибуне стадиона. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о разнице в доходах одних и других.
«Равноправие»
Несколько лет назад, наблюдая за рядовым матчем, который проходил в Швейцарии, комментатор привёл некоторые цифры. Вот на трибуне среднестатистический швейцарский почтальон с довольствием в 20 тыс. швейцарских франков, рядом с ним учитель с доходом в 30 тысяч и над ним, как в прямом, так и в переносном смысле, располагался врач с 45 «кровными». Все они наблюдали действо на поле, где двадцать два футболиста (с доходом в 40 тысяч их «деревянных») старались забить мяч в ворота. Равноправие.
У «Факела» цена лучше всего сходится с качеством
Второй год кряду главный клуб Нечерноземья из миллионного Воронежа бьёт не только зрительские рекорды по посещаемости своего Центрального стадиона профсоюзов. «Факел» – самый бюджетный клуб РПЛ уже второй год кряду. И даже местные футболисты превосходят в доходах тех, кто наблюдает за ними с трибун. Аутсайдер первенства «Сочи» далеко не последний (из 16 команд южане на седьмом месте) по зарплатам футболистов. Но с уходом с тренерского мостика Федотова, а затем и Хохлова дела поправить не удалось.
Лидеры ушли в отрыв
Реальным лидерам РПЛ – футбольным клубам «Краснодар» и «Зенит» – и в зарплатных ведомостях нет равных. Но и в доходах среднестатистического жителя своего региона они превосходят более чем кто-либо. Лидеры в таблице – лидеры и по заработным платам. Но не всегда эта зависимость выполняется. Московский «Спартак» – второй в списке высокооплачиваемых клубов. Но в таблице РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля пока далеки от такого результата.
Данные о зарплатах в клубах РПЛ и в регионах, которые они представляют
|1
|«Факел»
|25
|0,451
|55,4
|2
|«Крылья Советов»
|28
|0,468
|59,8
|3
|«Оренбург»
|33
|0,442
|74,7
|4
|«Ахмат»
|41
|0,329
|124,6
|5
|«Рубин»
|43
|0,527
|81,6
|6
|«Сочи»
|54
|0,468
|115,4
|7
|«Краснодар»
|77
|0,468
|164,5
|8
|«Спартак»
|93
|1,136
|81,9
|9
|«Зенит»
|109
|0,806
|135,2
* по данным Росстата на 05.10.23, по соотношению 1 евро:100 руб.
** зарплата игроков по отношению к средней зарплате в регионе. (Например, заработная плата футболистов «Факела» превышает среднюю зарплату в Воронеже в 55,4 раза)
Константин Лицин
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