Сколько зарабатывают игроки в РПЛ: «Зенит» платит своим футболистам больше всех

Сведения о данных по заработной плате в клубах РПЛ, как в целом по командам, так и в среднем за месяц на отдельного игрока, навели на определённые раздумья, насколько футболисты РПЛ превосходят среднестатистического россиянина, проживающего рядом с тем самым средним футболистом, и где одного от другого отделяют не более чем пять метров от бровки и первых мест на трибуне стадиона. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о разнице в доходах одних и других.

«Равноправие»

Несколько лет назад, наблюдая за рядовым матчем, который проходил в Швейцарии, комментатор привёл некоторые цифры. Вот на трибуне среднестатистический швейцарский почтальон с довольствием в 20 тыс. швейцарских франков, рядом с ним учитель с доходом в 30 тысяч и над ним, как в прямом, так и в переносном смысле, располагался врач с 45 «кровными». Все они наблюдали действо на поле, где двадцать два футболиста (с доходом в 40 тысяч их «деревянных») старались забить мяч в ворота. Равноправие.

У «Факела» цена лучше всего сходится с качеством

Второй год кряду главный клуб Нечерноземья из миллионного Воронежа бьёт не только зрительские рекорды по посещаемости своего Центрального стадиона профсоюзов. «Факел» – самый бюджетный клуб РПЛ уже второй год кряду. И даже местные футболисты превосходят в доходах тех, кто наблюдает за ними с трибун. Аутсайдер первенства «Сочи» далеко не последний (из 16 команд южане на седьмом месте) по зарплатам футболистов. Но с уходом с тренерского мостика Федотова, а затем и Хохлова дела поправить не удалось.

Лидеры ушли в отрыв

Реальным лидерам РПЛ – футбольным клубам «Краснодар» и «Зенит» – и в зарплатных ведомостях нет равных. Но и в доходах среднестатистического жителя своего региона они превосходят более чем кто-либо. Лидеры в таблице – лидеры и по заработным платам. Но не всегда эта зависимость выполняется. Московский «Спартак» – второй в списке высокооплачиваемых клубов. Но в таблице РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля пока далеки от такого результата.

Данные о зарплатах в клубах РПЛ и в регионах, которые они представляют

№ Клуб Среднемесячная зарплата футболиста в клубе, тыс. евро Среднемесячная зарплата в регионе, тыс. евро* Соотношение, количество раз** 1 «Факел» 25 0,451 55,4 2 «Крылья Советов» 28 0,468 59,8 3 «Оренбург» 33 0,442 74,7 4 «Ахмат» 41 0,329 124,6 5 «Рубин» 43 0,527 81,6 6 «Сочи» 54 0,468 115,4 7 «Краснодар» 77 0,468 164,5 8 «Спартак» 93 1,136 81,9 9 «Зенит» 109 0,806 135,2

* по данным Росстата на 05.10.23, по соотношению 1 евро:100 руб.

** зарплата игроков по отношению к средней зарплате в регионе. (Например, заработная плата футболистов «Факела» превышает среднюю зарплату в Воронеже в 55,4 раза)

Константин Лицин