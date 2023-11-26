Лапочкин назвал лучшего российского судью - это не Карасёв

Экс-судья ФИФА Сергей Лапочкин в разговоре с представителями СМИ рассказал, кого считает лучшим арбитром в России.

«Это Кирилл Левников, потому что главные матчи судит он, и делает это неплохо. «Спартак» - ЦСКА, ЦСКА - «Краснодар», тяжелейший матч «Спартак» - «Ростов». Он достойно смотрится», - приводит слова Лапочкина «РБ Спорт».

Стоит отметить, что Левников в текущем сезоне отработал на десяти поединках чемпионата России. В субботу, 25 ноября, он обслуживал матч 16-го тура Премьер-лиги между «Зенитом» и «Сочи». Встреча завершилась крупной победой «сине-бело-голубых» со счетом 3:0.