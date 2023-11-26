Оздоев – лидер ПАОКа по сыгранным минутам на поле

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вчера забил свой пятый гол за клуб – он поразил ворота «Пансеррайкоса» в разгромном матче – 5:0.

Таким образом, Магомед оформил уже свой пятый гол за греческий топ клуб. Но это не самое главное. Как сообщает Opta Sports, Оздоев располагается на первом месте среди полевых игроков ПАОКа по сыгранным минутам. А также Оздоев делит второе место в списке лучших бомбардиров команды вслед за Андрией Живковичем – у того шесть забитых мячей.

Отметим, что на данный момент клуб из города Салоники – на третьем месте чемпионата Греции, а отставание от первого места – всего два балла.