Черданцев дал совет «Спартаку» после игры с «Балтикой»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился мнением о вчерашнем матче 16-го тура Премьер-лиги между калининградской «Балтикой» и столичным «Спартаком». Встреча завершилась победой «красно-белых» со счетом 2:0. Голы забили Хлусевич и Промес.

«Вообще-то команда такого уровня, как «Спартак», должна брать на выезд два комплекта формы. Контрастный. Мало ли что. Было бы логично в такую погоду играть в красном, например», - написал комментатор в социальных сетях.

Напомним, что поединок в Калининграде прошел в снегопад. «Спартак» вышел на поле в форме белого цвета.

После победы столичный клуб поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ.