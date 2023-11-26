Степашин раскритиковал трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад»

Член попечительского совета московского «Динамо» Сергей Степашин высказал мнение о трансфере воспитанника «бело-голубых» Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

«Это он сам решил, точнее его семья, родители. Я рад, что Тюкавин продлил контракт до 2028 года. Если уходить, то «на ногах» и чтобы играть, а не сидеть на скамейке, правильно?» - передает слова представителя клуба «РИА Новости».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» минувшим летом за 13 миллионов евро. Игрок подписал с клубом шестилетнее трудовое соглашение. В текущем сезоне Арсен принял участие в десяти поединках за испанский коллектив, в которых не отметился голевыми действиями.