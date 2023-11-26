Тарханов: «Урал» не проиграет «Краснодару»

Известный футбольный специалист Александр Тарханов поделился мнением о предстоящем поединке «Урала» и «Краснодара» в рамках 16-го тура Премьер-лиги.

«У «Урала» будет максимальный настрой на «Краснодар». Со всеми командами в РПЛ можно играть на равных. Мне кажется, что «Урал» не проиграет в этом матче», - рассказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Матч «Урал» - «Краснодар» состоится на стадионе в Екатеринбурге сегодня, 26 ноября, начало – в 14:00 по московскому времени. Читать текстовую онлайн-трансляцию противостояния можно будет на страницах Liveresult.ru.