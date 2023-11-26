Прогноз Бубнова на матч «Ростов» - «Пари НН»

В заключительном поединке 16-го тура Российской премьер-лиги встретятся «Ростов» и «Пари НН». Футбольный аналитик Александр Бубнов поделился прогнозом на этот матч.

«2:1. «Ростов» оказался почти в такой же ситуации, как «Урал». Зона стыков рядом. Думаю, коллектив Карпина вырвет победу, дома они выглядят уверенно», - приводятся слова Бубнова на страницах Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Ростове-на-Дону в воскресенье, 26 ноября. Начало поединка запланировано в 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи будет организована на Liveresult.ru.