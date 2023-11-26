Файзуллаев: «Я бы хотел играть в «Барселоне»

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев признался, что в будущем хотел бы играть за «Барселону».

«В какой команде я бы хотел играть в будущем? В «Барселоне», — цитирует Файзуллаева «РБ Спорт».

Напомним, Файзуллаев перешёл в ЦСКА минувшим летом из «Пахтакора». В составе «армейцев» 20-летний вингер успел провести 15 матчей, в которых ему удалось забить два гола и отдать семь результативных передач.

В 16 турах РПЛ ЦСКА набрал 25 очков и сейчас занимает шестое место в турнирной таблице. Вчера, 25 ноября, «армейцы» уступили «Динамо» (2:3). Один из мячей «красно-синих» записал на свой счёт Файзуллаев.