Бубнов назвал победителя матча «Рубин» - «Факел»

В матче 16-го тура Российской премьер-лиги силами померяются казанский «Рубин» и воронежский «Факел». Об этом поединке высказался бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов.

«1:0. «Рубин» проводит приличный отрезок с серией побед. Казанцы будут смотреться предпочтительней, тем более играют дома. Жду вязкого противостояния, предпочтение же отдаю рубиновым», - приводит слова Александра Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Казани сегодня, 26 ноября, начало встречи – в 16:30 по московскому времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.