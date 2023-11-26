Газзаев подвёл итоги дерби ЦСКА - «Динамо»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился впечатлениями от вчерашнего поединка против «Динамо». Встреча завершилась домашним поражением «армейцев» со счетом 2:3.

«ЦСКА мог склонить чашу весов в свою пользу еще в первые 45 минут. Но имеем то, что имеем. Счет на табло. «Динамо» лучше распорядилось своими моментами», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

После 16 туров ЦСКА с 25 баллами занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Динамо» набрало 28 очков и находится на третьей строчке, отставая от лидера на пять пунктов.