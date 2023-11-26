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Капитану «Локомотива» Баринову грозит дисквалификация на 4 матча и штраф до 500 тысяч рублей

26 Ноября 2023 • 10:11 Комментировать

Полузащитник и капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов может получить суровое наказание за публичные критические высказывания в адрес главного рефери, обслуживавшего матч между «железнодорожниками» и «Крыльями Советов».

По информации телеканала «Матч ТВ», за такое поведение хавбеку грозит дисквалификация на срок от двух до четырех поединков. Кроме того, Баринова могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей.

Напомним, что матч в Самаре завершился результативной ничьей со счетом 3:3. После этой встречи «Локомотив» занимает седьмое место в турнирной таблице, а «Крылья Советов» находятся на пятой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Баринов
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