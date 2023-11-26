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Лепёхин: «Жаль, что ради смены чемпиона многие ждут ослабления «Зенита», а не проявления силы других команд»

26 Ноября 2023 • 10:11 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
03.12 16:30

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин после победы петербургской команды над «Сочи» (3:0) в матче 16-го тура РПЛ высказался о силе «сине-бело-голубых» в нынешнем сезоне.

Эксперт отметил, что в матчах, на которые «Зенит» настраивается должным образом, команда проблем не имеет. По мнению Лепёхина, ухода бразильского нападающего Малкома недостаточно для того, чтобы петербуржцы потеряли свои позиции в чемпионате России.

«Жаль, что ради смены чемпиона многие ждут ослабления «Зенита», а не проявления силы других команд. Одного ухода Малкома определённо недостаточно. Сейчас «сине-бело-голубые» всё равно сильнее всех остальных клубов», — цитирует Лепёхина «РБ Спорт».

В 16 турах РПЛ «Зенит» набрал 33 очка и расположился на первом месте в турнирной таблице. Второй «Краснодар» «сине-бело-голубые» опережают на одно очко, при этом «быки» имеют одну игру в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
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