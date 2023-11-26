Дасаев: «У российских футболистов завышенные зарплаты»

Экс-вратарь столичного «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев поделился мнением о нынешних зарплатах российских игроков.

«Трудно сказать, уехал бы я за границу, если бы тогда были зарплаты, как сейчас. У каждого было свое решение. Завышенные ли сейчас зарплаты у российских футболистов? Да, завышенные», - передает слова Дасаева «РБ Спорт».

Напомним, что кроме «Спартака», голкипер отметился выступлениями за такие футбольные клубы, как астраханский «Волгарь» и испанская «Севилья». В составе сборной СССР он провел 91 поединок, в 44 из которых сохранил свои владения на замке.